Nuovo sito Web e Sportello Telematico Polifunzionale, il Comune di Caltanissetta sempre più PA digitale

CALTANISSETTA. Sono stati presentati al centro polifunzionale “Michele Abbate” – la struttura su cui l’Amministrazione Gambino ha investito tanto per creare “That’s Lab!”, il laboratorio per l’innovazione digitale del centro Sicilia – il nuovo sito web istituzionale dell’Ente e lo “Sportello Telematico Polifunzionale”, il portale che permetterà agli utenti di gestire online le pratiche di competenza comunale.

Due nuovi strumenti digitali, realizzati con finanziamenti di Agenda urbana e del PNRR, che confermano e collocano il Comune del capoluogo nisseno tra le pubbliche amministrazioni più informatizzate e al passo con la transizione digitale del Paese.

«L’Ufficio responsabile dei sistemi informativi comunali – dichiara l’assessore Giuseppe La Mensa – ha ottenuto l’ammissione al finanziamento di diversi interventi tra i quali due di particolare importanza: lo Sportello telematico polifunzionale e il nuovo sito web istituzionale del Comune. Il primo consentirà all’utenza di avviare diversi tipi di pratiche direttamente da postazione remota, il secondo di migliorare l’esperienza di accesso alle informazioni necessarie per fruire dei servizi comunali.

Con il portale dello Sportello Telematico, per la prima volta, siamo riusciti a collegare tra di loro tutti i sistemi informatici del Comune, quindi, ad esempio, a far dialogare i sistemi dell’anagrafe con quello dei pagamenti, con quello dell’edilizia e con tutti gli altri, cioè abbiamo messo in atto il concetto di interoperabilità. Questo significa in sostanza che l’utente che si collega al portale non solo può avviare la sua pratica, ma potrà effettuare tutti i processi previsti fino alla transazione finale.

Dall’avvio dei due nuovi servizi al raggiungimento della migliore qualità attesa – continua l’assessore La Mensa – trascorrerà un periodo di assestamento della durata di un paio di mesi. Un periodo necessario e fisiologico per gestire la transizione dai vecchi ai nuovi servizi, un’attività abbastanza complessa e articolata che a regime inciderà positivamente sull’attività di tutti gli uffici a beneficio degli utenti».

«I servizi saranno attivi e online nei prossimi giorni – dichiara il responsabile dei Servizi innovativi del Comune Giuseppe Arcarese -. Sia lo sportello telematico che il nuovo sito Web si basano su piattaforme in continua evoluzione che saranno aggiornate e integrate costantemente con l’aggiunta di nuove funzioni. A regime i servizi offerti saranno circa un centinaio, alcuni sono solo informativi altri consentiranno all’utenza di presentare online le proprie istanze, che verranno così automaticamente protocollate e indirizzate direttamente sulle scrivanie dei dipendenti comunali che dovranno istruire le pratiche. A questi si aggiungono dei collegamenti a servizi istituzionali esterni al Comune gestiti direttamente da altri enti».

Alla presentazione delle due piattaforme era presente anche il sindaco Roberto Gambino che ha commentato: “ringrazio tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione di questi due strumenti altamente innovativi. In particolare quelli del Servizio innovazioni del Comune e l’assessore La Mensa per l’importante lavoro svolto. Un notevole passo in avanti verso la completa digitalizzazione dei processi, per semplificare più possibile la vita agli utenti e rendere più efficiente l’attività dell’Ente”.