Nissa ai vertici nazionali: la squadra del presidente Luca Giovannone ha la media punti più alta del calcio italiano (2,8)

Un lavoraccio enorme che ha tuttavia permesso al social media manager Michele Digiugno di stabilire che la Nissa, la squadra di Caltanissetta che milita nel campionato di Eccellenza siciliana , girone A, è oggi la compagine che vanta la media punti più alta del calcio italiano dalla Serie A ai massimi campionati regionali. In totale, rimangono solo undici le squadre finora imbattute in Italia

: una in Lega Pro, due in serie D e otto squadre in Eccellenza. La squadra biancoscudata, cara al presidente Luca Giovannone, con la media di 2,8 punti a partita , frutto di ben 14 vittorie e un pari, è al primo posto assoluto, a livello nazionale, in questa speciale classifica battendo club blasonati come Padova, Trapani e Siena, tanto per citarne alcune. Un record, quello della squadra nissena, guidata magistralmente dal tecnico Nicolò Terranova, che sta balzando agli onori della cronaca per un “percorso quasi netto” da fare invidia, a chiunque.

Questa, nel dettaglio la classifica:

– NISSA F.C. 2,8 punti (14 vinte e un pari)

– FC Trapani 2,7 (14 vinte e 2 pari)

– Citta di Isernia 2,7 (13 vinte e 2 pari)

– ACR Siena 2,6 (12 vinte e 3 parì)

– Siracusa Calcio 2,5 (12 vinte e 4 pari)

– A.C. Ospitaletto 2,5 (13 vinte e 4 pari)

– Giulianova Calcio 2,4 (12 vinte e 2 pari)

– Pomezia Calcio 2,4 (12 vinte e 5 pari)

– ASD Ilvamaddalena 2,4 (11 vinte e 4 pari)

– Calcio Padova 2,2 (11 vinte e 7 pari)

– ACQUI Calcio FC 1,9 (7 vinte e 8 pari)