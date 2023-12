Mussomeli, liceali del “Virgilio” a Carini per un’esperienza di studio e gemellaggio

MUSSOMELI – A conclusione del progetto “Guide turistiche lungo le vie del Medioevo “(Medieval trail) ,in cui i ragazzi del Virgilio sono stati promotori del Territorio e nell’ambito di un percorso incentrato sulla donna e la violenza di genere , i liceali del Virgilio , la scorsa settimana, hanno vissuto una interessante esperienza a Carini, una giornata-studio a carattere storico-artistico. I ragazzi, dopo avere visitato con i loro professori, Giovanni Lanzalaco, Gabriella Barba, Onofrio Raimondi, Maria Modica, Rossana Lo Manto e Antonio Giacchino, le Chiese del Purgatorio, degli Agonizzanti e l’ Oratorio del S.S Sacramento, esempi straordinari del Barocco siciliano, sono stati accompagnati, da guide molto competenti, al Castello per approfondire la triste vicenda di Donna Laura Lanza che, esattamente 460 anni, fu uccisa da don Cesare, signore anche di Mussomeli. I liceali, molto interessati, hanno seguito con attenzione i recenti sviluppi dell’ “amaro caso” e, nel pomeriggio, hanno partecipato alla drammatizzazione “ET NOVA SINT OMNIA….STORIA DI UN PADRE E UNA FIGLIA”, nella sala del delitto, ricevendo un messaggio di Speranza, legato alla cultura del perdono. Tutti soddisfatti della giornata-studio, gli allievi, i docenti della “commissione per la valorizzazione del Territorio” e il Dirigente dott.Vincenzo Maggio, anche per una esperienza di gemellaggio, che si sta delineando con una Scuola di Carini, volta a far aprire i ragazzi al confronto con altre realtà su tematiche relative alla promozione del territorio, ma anche alla prevenzione del femminicidio e alla violenza di genere. “Confronto” vuol dire soprattutto “Crescita” : questo il senso e il fine dell’iniziativa.