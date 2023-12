Mussomeli, contributo alle famiglie per costo mensa scolastica

Continua il nostro impegno in favore delle giovani generazioni e del diritto allo studio. Pubblicato nelle scorse ore, dall assessorato pubblica istruzione, guidato dall’assessore Jessica Valenza, l’avviso pubblico per la concessione di un contributo alle famiglie per la riduzione delle spese a loro carico per il pagamento del servizio mensa scolastica per la scuola materna per l’anno educativo in corso 2023/2024I destinatari dell’intervento sono le famiglie dei bambini e delle bambine di età compresa tra 3 a 6 anni che frequentano le Scuole Materne Statali A. S. 2023/2024 L’intervento consiste nella erogazione di un contributo di circa € 137,067 ciascuno, da utilizzare per abbattere alcune mensilità per l’anno scolastico 2023/2024 per la fruizione del servizio mensa.Per maggiori informazioni e per le modalita di presentazione della richiesta sarà possibile consultare l’avviso cliccando sul sito del comune di Mussomeli: www.comunedimussomeli.it