Meloni “La Via della Seta non ha dato i risultati attesi”

MILANO (ITALPRESS) – “Conte ci dovrebbe spiegare la ragione per la quale noi siamo l’unica nazione che ha aderito alla Via della Seta ma non siamo la nazione che ha gli interscambi maggiori con la Cina anche tra le economie europee”. Lo dice il premier Giorgia Meloni, a margine della firma dell’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione tra il Governo e la Regione Lombardia, a Fiera Milano Rho, rispondendo a una domanda sulla decisione di non aderire più alla Via della Seta, l’accordo commerciale con la Cina che era stato siglato dal Governo Conte.

“Penso che banalmente si possano e si debbano mantenere rapporti di cooperazione commerciale ed economica con la Cina e migliorarli ma che lo strumento della Via della Seta da questo punto di vista non abbia dato i risultati che erano attesi – ha aggiunto Meloni -. Anche su questo ho sempre detto che cosa ne pensavo, capisco che altri rivendichino quello che avevano fatto, lo trovo normale”.

