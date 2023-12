La donna arrestata. Messinscena con acido, il procuratore: “Fatti subito poco chiari”

“La situazione appariva poco chiara fin dal principio perche’ io non ho mai visto una donna aggredita con l’acido che ha lesioni limitate e superficiali e l’aggressore viceversa fisicamente distrutto. E questa era la prima enorme anomalia nella narrazione resa dalla signora in ospedale davanti al pm Maria Barbara Grazia Cifalino’ che ha condotto le indagini nella prima fase”. Lo ha detto il procuratore di Agrigento, Giovanni Di Leo, a proposito dell’arresto della donna accusata di avere inscenato un’aggressione con l’acido da parte del marito. “Preso atto di questo – ha aggiunto il procuratore – abbiamo deciso di agire con la massima prudenza facendo tutti gli accertamenti. Io stesso sono andato a fare un sopralluogo sulla scena del crimine assieme al Gabinetto di polizia Scientifica quando abbiamo avuto la disponibilita’ del personale che, per quello che accade in Sicilia, dovrebbe avere 150 persone per essere presente dovunque, in tempo reale, come la cronaca televisiva e giornalistica vorrebbero.

Ma non e’ cosi’ e quindi abbiamo dovuto aspettare. Quando abbiamo avuto il personale del Gabinetto di polizia Scientifica ci siamo fatti un’altra idea”. Di Leo aggiunge: “Poi la polizia giudiziaria ha svolto ulteriori indagini a riscontro – ha proseguito Di Leo -, abbiamo verificato che alcune cose che ci erano state dette nell’immediatezza non rispondevano a verita’, ulteriori contraddizioni. L’idea diversa deve essere poi, naturalmente, compendiata, riscontrata, confortata, verificata. E allo stato siamo arrivati a questo punto, abbiamo ancora gli accertamenti tecnici in corso, la signora deve essere interrogata, dovranno essere risentiti i figli della signora, dovremo svolgere ulteriori attivita’ a riscontro su vicende pregresse e attuali. Poi – conclude – tireremo le fila di questa vicenda che ormai, a me sembra, nella sua dinamica materiale abbastanza chiara”.