Dia Caltanissetta: sequestrato patrimonio milionario a un imprenditore dell’ennese

Sequestro milionario di beni eseguito dai carabinieri del Comando provinciale di Enna nei confronti di Giuseppe Pecorino, anziano imprenditore agricolo di Agira, gia’ condannato in via definitiva a 4 anni e 8 mesi per associazione mafiosa. L’uomo nel 2011 era stato coinvolto nell’operazione antimafia “Fiume vecchio”, coordinata dalla Dda di Caltanissetta.

L’indagine patrimoniale ha portato al provvedimento di sequestro di beni mobili e immobili riconducibili all’uomo, considerato esponente di Cosa nostra fin dagli anni ’80 e vicino al clan Madonia di Caltanissetta. I collaboratori di giustizia hanno indicato Pecorino quale referente per le estorsioni nelle zone di Dittaino dove si trova l’area industriale, Catenanuova e Leonforte.

Il sequestro ha riguardato un complesso aziendale agricolo, alcuni fabbricati nel Comune di Agira, un appartamento a Catania, tre veicoli, le quote di altri immobili ad Agira e un conto corrente bancario, per un valore di circa un milione di euro.