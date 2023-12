Col veleno per formiche taglia cocaina, arrestato nel Nisseno. La perquisizione dopo che una ragazza era finita in ospedale

Arrestato dai carabinieri un uomo di 40 anni di Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, dopo che una ragazza è finita in ospedale per aver assunto cocaina tagliata con veleno per le formiche. A far scattare la perquisizione in casa dell’uomo è stata la chiamata arrivata al 112 dalla madre di una ragazza finita al pronto soccorso. La giovane ha riferito di essersi recata dal quarantenne con il suo fidanzato e acquistare lo stupefacente per 40 euro. Ma dopo aver assunto la droga si era sentita male e, temendo un overdose, si era recata in ospedale. I carabinieri hanno perquisito la casa del quarantenne ed è stato proprio lui a riferire che la polvere contenuta in una bottiglietta era veleno per formiche. La sostanza, probabilmente utilizzata per tagliare la droga, è stata sequestrata insieme a 68 grammi di cocaina, 6 grammi di hashish e materiale per il taglio e confezionamento della droga: tre bilancini di precisione, cellophane, due forbicine e bicarbonato. Sequestrata anche una somma di mille euro, considerata provento dell’attività illecita.