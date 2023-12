Caltanissetta. Arrestato dalla Polizia un giovane accusato di aver rapinato l’ex fidanzata

CALTANISSETTA. Un arresto è stato eseguito nelle ultime ore dalla Squadra Mobile di Caltanissetta su disposizione della Procura della Repubblica. Tutto è partito lo scorso 5 dicembre quando una donna s’è rifugiata all’interno di un negozio di Caltanissetta dove ha chiesto aiuto asserendo di essere stata poco prima rapinata. Il commerciante ha contattato il numero unico di emergenza per richiedere l’intervento della Polizia che immediatamente dopo ha inviato una volante.

La donna, accompagnata presso gli uffici della Questura, ha riferito agli investigatori della Squadra Mobile che, dopo una banale discussione avuta con l’ex fidanzato, quest’ultimo le ha puntato un coltello intimandole di fermarsi, a quel punto l’indagato avrebbe costretto la donna ad uscire fuori dall’auto con la forza, per poi impossessarsi del veicolo dove all’interno c’era la borsa contenente soldi, documenti e telefono cellulare.

Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica sono state immediatamente avviate, permettendo di individuare l’auto a Catania. I poliziotti della Squadra Volante della provincia etnea sono riusciti a localizzare il veicolo e l’uomo, una volta intimato l’ALT, s’è dato alla fuga percorrendo diversi chilometri e danneggiando molte auto in sosta. Durante la fuga ha speronato per ben due volte la volante della Polizia riuscendo a danneggiarla (nella foto la volante della Polizia danneggiata) e ad allontanarsi facendo perdere le proprie tracce. A seguito della collisione procurata volontariamente dall’indagato, gli agenti sono rimasti feriti lievemente.

Gli uomini della Squadra Mobile di Caltanissetta, 24 ore dopo, sono poi riusciti ad individuare il fuggitivo a Caltanissetta dove aveva trovato rifugio. Durante le concitate fasi di controllo dell’abitazione, l’indagato ha accusato un malore, per cui è stato accompagnato da un’ambulanza in ospedale per le cure mediche.

Gli agenti della Squadra Mobile sono riusciti a rivenire la chiave dell’auto oggetto della rapina e subito dopo è stato effettuato il controllo del veicolo parcheggiato non distante dal luogo dove si era rifugiato l’indagato. All’interno dell’auto è stato rinvenuto il coltello, probabilmente usato per minacciare l’ex fidanzata e parte degli oggetti personali della vittima.

Considerati i gravi indizi di reato raccolti dagli investigatori della Polizia di Stato, la Procura della Repubblica ha disposto il fermo dell’indiziato di delitto. Gli uomini della Squadra Mobile hanno eseguito il fermo presso l’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta dove l’indagato è tuttora ricoverato per accertamenti sanitari. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha poi convalidato il fermo di indiziato di delitto e disposto la custodia cautelare in carcere.