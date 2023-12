Associazione Caltanissetta si Cura: “Vogliamo capire la questione Policlinico e sapere quali sono le reali intenzioni del Governo regionale”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota dell’associazione “Caltanissetta si Cura” in merito alla questione legata al futuro sanitario di Caltanissetta dal punto di vista dell’istituzione del Policlinico nel capoluogo nisseno.

“L’Associazione Caltanissetta Si Cura, avendo appreso da un giornale on line che il 16 Dicembre p.v., al Palazzo dell’Università il Presidente Avv. Tesauro riceverà il Presidente Schifani ed il Magnifico Rettore Prof. Midiri, incontro al quale non mancherà l’On. Mancuso, si trova costretta ad intervenire, nel tentativo di comprendere una volta per tutte la questione Policlinico, dopo l’affermazione resa a maggio, proprio in quella sede dall’On Mancuso.

Ci preoccupa il silenzio calato sulla questione e principalmente dalle voci, sempre più insistenti, che sembrano aprire ad una collaborazione con Enna e la sua Università Kore, rischiando di mettere da parte la possibilità di vedere nascere in città un volano di crescita e sviluppo economico e sociale, con annesso potenziamento del Sant’Elia, e mettendo altresì a rischio la collaborazione con Unipa, che attualmente fornisce tutti i corsi universitari attivi in città.

In considerazione anche del fatto che l’intero consiglio comunale nel Febbraio 2023 sottoscrisse all’unanimità un atto di indirizzo volto a chiedere a gran voce il Policlinico a Caltanissetta, chiediamo al Sindaco e a tutti coloro che hanno sottoscritto quell’atto di indirizzo, i candidati sindaci per le prossime amministrative di partecipare a questo incontro ed intervenire al fine di sapere le reali intenzioni del governo regionale. Il sindaco potrebbe anche porre tutte quelle domande che, non essendo mai stato ricevuto, sue parole, potrebbero trovare il 16 delle risposte.

Vogliamo ricordare che si avvicina la campagna elettorale e tutti i candidati sappiano che i temi da affrontare saranno questi e che nessuno pensi di bypassarli parlando di buche, alberi e 300mt. di strada. Vogliamo altresì sperare che si possa intervenire e che non sia una riunione a porte chiuse, alla quale seguirà qualche sterile comunicato. Nel caso fosse possibile anche noi, come Associazione Caltanissetta Si Cura, non ci esimeremmo dall’essere presenti ed intervenire ponendo domande anche sulla tempistica dell’ubicazione della Facoltà di Medicina presso l’ex Ospedale Vittorio Emanuele e la possibilità di implementare altri corsi di laurea. Università e Sanità sono, al momento, le due uniche possibilità per evitare la desertificazione della nostra città. Possibilità che non possiamo permetterci di perdere, temendo l’ennesimo “scippo”.

Associazione “Caltanissetta Si Cura”: Pres. Sergio Cirlinci, Vice Pres. Rita Capraro, Segr. Adriana Marotta”