Arciconfraternita e Milan Club di Mussomeli per il sociale. Al via le iscrizioni Memorial “Giovanni Nola”

MUSSOMELI – Coniugare formazione, sport e solidarietà, in ossequio alle finalità proprie dei sodalizi in campo, significa espletare concretamente il ruolo fondante che ha dato origine alle loro istituzioni. E così, in questo ultimo scorcio dell’anno, nel mese di dicembre, quando ogni cosa è riconducibile all’Attesa e alle feste di fine anno (Natale Capodanno Epifania), anche l’Arciconfraternita della Madrice, unitamente al Milan Club, trovano spazio per trasmettere valori irrinunciabili che profumano di formazione, di umanità, di fratellanza e di solidarietà. E lo fanno, mettendo in campo con il “Memorial Giovanni Nola” un torneo di calcio per i ragazzi/ragazze max 10 (anno 2010 – 2011 – 2012 – 2013) con squadre miste delle parrocchie con l’invito ai partecipanti di provvedere alla quota di partecipazione donando prodotti di prima necessità da destinare al sodalizio Casa Vanessa. Insomma un sano divertimento per ricordare il giovane Giovanni Nola, rimasto nel cuore di quanti gli hanno voluto bene. Questo il programma: 22 e 23 dicembre : ore 8,30 inizio Torneo Palestra Comunale Via Madonna di Fatima. Il 23 dicembre nella Chiesa Madre: alle ore 18, Santa Messa; alle 19 Premiazione Gadget e rinfresco.