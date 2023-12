150° anniversario venuta a Mussomeli scultore Francesco Biangardi: targa e relatori in convegno.

MUSSOMELI – Domenica scorsa, nella piazzetta Frangiamore, nelle ore pomeridiane, c’è stato lo scoprimento di una targa rievocativa, che così recita: ““1873 – 2023 Qui visse ed operò Francesco Biangardi, napoletano, esperto della tradizione presepiale partenopea, scultore geniale e raffinato, destinato ad imperitura fama. Nelle sue pregiate opere seppe interpretare ed esprimere in maniera ineffabile la devozione mariana del popolo di Mussomeli. Nel 150* anniversario della sua venuta, l’Associazione “Mussomeli nella Storia” a perenne memoria Pose”. Erano presenti i membri dell’Associazione “Mussomeli nella storia”, i relatori del convegno, cittadini e Autorità civili, militari e religiose e componenti della Confraternita di Maria SS. del Monte Carmelo.. Immediatamente dopo, è seguito, nella vicina chiesa del Carmelo, il convegno su Francesco Biancardi e le sue opere.. Dopo il preliminare saluto del parroco don Salvatore Falzone, la dottoressa Rina Genco, per l’Associazione “Mussomeli nella Storia”, ha introdotto e coordinato i lavori, dando la parola ai relatori Frà Luigi Sapia “Le statue della Madonna e il culto mariano a Mussomeli”; Prof. Gabriella Barba “storie di incontri, di uomini e di artisti: L’opera del Biangardi”; Prof. Calogero Enzo Barba: “I Biangardi nella scultura devozionale dell’Ottocento” e il Prof. Arcangelo Vullo : “Vincenzo Genovese nell’area di influenza della bottega dei Biangardi. Un convegno di due ore e mezzo, in cui i relatori si sono soffermati sapientemente con il loro apprezzato argomentare.Il convegno è stato intervallato dall’ascolto di brani organistici eseguiti dal maestro Stefano Indelicato .(VIDEO COMPLETO).