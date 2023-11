Sud chiama Nord, al via le assemblee provinciali in Sicilia. Domenica a Caltanissetta 12 novembre a Caltanissetta

Al via il ciclo di assemblee provinciali di Sud chiama nord in Sicilia. Primo appuntamento sabato 11 novembre ad Agrigento, mente domenica sarà la volta di Caltanissetta ed Enna. Lunedì si terrà l’assemblea provinciale di Messina, martedì quella di Palermo. Mercoledì toccherà a Trapani, mentre domenica 19 novembre a Ragusa e Siracusa. Lunedì sarà la volta dell’assemblea di Catania. “Ho preso oltre 500mila voti alle ultime Regionali e siamo il primo partito in Sicilia”, ha affermato il leader di Scn, Cateno De Luca, che poi ha aggiunto: “Ora dobbiamo trasformare questa onda positiva in una struttura solida, indossando chiaramente la maglia di Sud chiama nord e coinvolgendo tutti i nostri sostenitori. L’ora di dimostrare la nostra forza è arrivata, partendo dalla Sicilia e diffondendosi in ogni regione d’Italia”. L’appuntamento successivo è fissato per sabato 2 marzo 2024, con l’Assemblea nazionale che definirà la strategia del partito in vista delle elezioni europee.