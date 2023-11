Processo Borsellino: Trizzino, “La Pista degli appalti è stata stabilita a Caltanissetta”

“Vorrei dire che quella che l’avv. Repici ha definito, con riferimento a mafia appalti, la pista Palestinese (battuta di pessimo gusto in un momento come questo) e’ stata incontrovertibilmente stabilita dalla Corte di Assise di Caltanissetta nei processi sulle stragi di Capaci e Via D’Amelio. Fino alla Cassazione”.

Lo afferma su Facebook Fabio Trizzino, legale di Lucia, Fiammetta e Manfredi Borsellino, a proposito dell’audizione del legale di Salvatore Borsellino in Commissione parlamentare antimafia. “Vorrei altresi’ ricordare – aggiunge Trizzino – una ovvieta’: il Giudice naturale per stabilire il movente delle stragi del 1992 non e’ Palermo ma Caltanissetta. E Caltanissetta si e’ pronunciata!!! Ritengo, dunque, che l’accusa di depistare sia stata rivolta ai giudicanti di detti processi. Sul resto, non posso che rinviare alle mie audizioni, svolte non contro qualcuno o qualcosa ma per dare un contributo”.