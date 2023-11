Neonato resta bloccato in auto, salvato dai Vigili del Fuoco

Disavventura a lieto fine nel pieno centro di AGRIGENTO. Un bambino di pochi mesi, infatti, giocando con le chiavi dell’autovettura ha accidentalmente attivato la chiusura delle portiere dopo che i genitori l’avevano posizionato sul seggiolino e si apprestavano a risalire in auto. Sono stati mamma e papà a chiamare i soccorsi dopo aver inutilmente tentato di spiegare al piccolo come aprire il mezzo. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco, che, in pochi minuti, hanno rotto un vetro dell’automobile e hanno liberato il piccolo, che era in perfetta salute.