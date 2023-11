Mussomeli, studenti del “G.B. Hodierna” a Racalmuto per le giornate sciasciane

MUSSOMELI – Martedì 21 novembre, in occasione del 34° anniversario della morte dello Scrittore Leonardo Sciascia, avvenuta, appunto, il 20 novembre del 1989, l’IIS Giovan Battista Hodierna ha partecipato a Racalmuto alla due giorni “Giornate Sciasciane”, evento organizzato dalla Fondazione a lui dedicata. Si tratta di un appuntamento annuale della città natale dello scrittore, e ogni anno il titolo del convegno viene ripreso da quello di una sua opera. Quest’anno è stato scelto il romanzo “A ciascuno il suo”. Alunni di ben tredici scuole partecipanti si sono confrontati e hanno condiviso studi, approfondimenti, elaborati e performance teatrali inerenti il suddetto romanzo giallo. Per l’IIS Hodierna hanno partecipato alle “Giornate Sciasciane” le classi V A e B S.I.A. (Sistemi Informativi Aziendali) e V A Turismo. Gli studenti hanno realizzato una pagina web dal titolo “Unicuique Suum Project”, mettendo insieme Letteratura, Tecnologia, Legalità e Marketing Turistico. Dopo la lettura e l’analisi del romanzo, ogni classe ha avviato un percorso di approfondimento, testimoniando come veramente l’apertura di un libro permette di aprire un mondo. Un primo percorso li ha visti coinvolti in riflessioni critiche sulla trama e sul messaggio di educazione alla legalità trasmesso dal maestro Sciascia. Un secondo percorso ha puntato sull’osservazione e sullo studio dei personaggi, stimolo per una riflessione metacognitiva di crescita e conoscenza del sé. Un terzo percorso, infine, ha rivalutato il valore della promozione e del marketing turistico mediante la letteratura e il cinema, approfondendo e ipotizzando un percorso turistico sui luoghi di “A ciascuno il suo”. Il sito è consultabile al seguente link https://sites.google.com/iishodierna.edu.it/a-ciascuno-il-suo/home-page?authuser=0 ;