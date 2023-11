Mussomeli, giovedì a “Cristo Re” convegno “Tutela della Salute, diritto inviolabile della salute

MUSSOMELI – Si svolgerà giovedì prossimo 30 novembre alle ore 16,30, presso la parrocchia di Cristo Re in Via Garibaldi, 2, il convegno su “Tutela della salute: diritto inviolabile della salute, promosso dall’Associazione di promozione sociale ‘Noi per la salute’ “Tina Anselmi”. L’incontro è moderato da Mario Difrancesco. Il programma prevede i saluti istituzionali di don Liborio Franzù, parroco chiesa Cristo Re, on. Giuseppe Catania, sindaco di Mussomeli, Jessica Valenza, Assessore alla Sanità, Welfare del Comune di Mussomeli. Sono previsti gli interventi di Salvatore Vizzini (La salute del cittadino), di Ermanno Pasqualino (Finalità e obiettivi dell’A.P.S. “Noi per la Salute” – Tina Anselmi), Giuseppe Pastorello (Il problema della desertificazione sanitaria. Area Vasta e modalità organizzative), Michele Rizzo (Il rispetto dei livelli essenziali di assistenza e il problema delle liste di attesa)