Nel ventennale strage Nassiriya Messa e deposizione corona d’alloro al Camposanto di Mussomeli

MUSSOMELI – Su iniziativa dei Sacerdoti di Mussomeli, ricorrendo il ventesimo anniversario della strage di Nassiriya, ove, a causa del vile attentato, morirono 19 italiani “, nei giorni scorsi, è stata celebrata una Santa Messa alle ore 10, presso la Cappella del Cimitero. La Cappella era gremita di fedeli anche provenienti da Agrigento, Acquaviva, e Vallelunga. Hanno concelebrato Padre Achille Lomanto, e Padre Rosario Castiglione di Acquaviva. Presente il diacono Don Pierenzo Costanzo. Ben visibile il gonfalone di Mussomeli Hanno partecipato il Sindaco On. Giuseppe Catania, il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Gianluca Nigrelli, il Comandante dei Vigili Urbani Attilio Frangiamore. I Carabinieri erano presenti con in testa il Comandante Capitano Giuseppe Tomaselli. La Guardia di Finanza è stata presente con il Comandante della locale Tenenza, il Luogotenente Salvatore Imbesi. Presente anche il colonnello Calogero Schifano. Al termine della messa, il colonnello Calogero Schifano, ormai in congedo, fiero per aver fatto parte di quella missione, ha letto alcuni versi di una poesia inedita donatagli dal compianto poeta Don Salvatore Callari, nel lontano 12 Novembre 2011, in occasione della celebrazione, dell’ottavo anniversario della strage. Questi i versi: “No, non è vera la morte degli eroi; il martirio si stampa a lettere di fuoco, su memoria di affetto e di stupore; le genti, gli anni, ne vedranno intramontabile luce…….Alle ore 10,40 del 12 novembre 2003 Nella terra sterile di pace, e le zolle pascoli di belve, correva sull’asfalto ignaro un grappolo di sogni nel sacrario vivente di giovinezza lieta, giardino che attendeva il fiorire gagliardo di baci e di carezze, nel sacro focolare di famiglia…….E la patria lontana Che vibrava ogni istante nell’ardire Di sentimenti appassionati Non sapeva, che figli, bruciavano Nelle fauci infernali della morte…….Diciannove pagine di luce Sono scritte lassù dove c’è il sole, che il buio, impavido, trafigge, per farci godere con orgoglio il tremulo sorriso delle stelle”. Al termine, il Sindaco Catania. ed il Capitano Tomaselli accompagnati da tutti i presenti si sono diretti verso l’Ossario Comunale dove hanno deposto la corona d’alloro, sormontata dal tricolore.