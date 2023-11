Mobilitazione nelle Madonie con medici e cittadini: “l’ospedale di Petralia Sottana non deve chiudere”

Mobilitazione sulle Madonie, nel Palermitano, in sostegno dell’ospedale Madonna dell’Alto di Petralia Sottana. Il presidente dell’Unione Madonie, Luigi Iuppa, invita tutti i cittadini dei Comuni aderenti a partecipare alla manifestazione in difesa dell’ospedale che si terrà oggi. Luppa fa appello anche ai sindaci e alle amministrazioni comunali dei Comuni dell’Unione che non fanno parte del distretto sanitario 35, al quale fa capo l’ospedale di Petralia Sottana, affinché “diano il loro contributo per la difesa della sanità nelle aree interne”.

“Quello che sta succedendo oggi nelle alte Madonie – afferma Iuppa – domani potrebbe accadere in altre zone del territorio dell’Unione Madonie che comprende 26 Comuni tra le province di Palermo e Caltanissetta, è quindi necessario fare un fronte comune a prescindere dall’interesse campanilistico”.