Per i palestinesi sbarcati a Lampedusa, dopo l’approdo del peschereccio di 25 metri salpato dalla Libia, non ci sarà un percorso diverso rispetto agli altri migranti sbarcati, che saranno prima accolti nell’hotspot sull’isola e successivamente trasferiti in altre strutture.

“Faranno richiesta di asilo politico o status di rifugiati, come molti”, hanno spiegato dalla prefettura di Agrigento.