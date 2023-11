Halloween, giravano con spranghe nell’agrigentino: segnalarti 4 minori

Giravano per strada, nella notte di Halloween, con mazze da baseball, spranghe di ferro e un passamontagna. Quattro minori sono stati segnalati alla Procura del tribunale dei minori di Palermo dai carabinieri di Licata, nell’Agrigentino, nel contesto dei controlli straordinari disposti appunto nella notte di Ognissanti. I militari hanno identificato complessivamente 320 persone e controllato 150 autovetture in tutta la provincia, elevando numerose multe. Ad Agrigento i carabinieri hanno segnalato alla Prefettura tre giovani per detenzione di droga per uso personale. Si tratta di un 17enne egiziano, un 23enne gambiano e un 14enne empedoclino, trovati in possesso di hashish e cocaina. A Cammarata, i Carabinieri hanno segnalato un 24enne di Campofranco per guida in stato di ebbrezza.