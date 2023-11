Generazione Gela: “Macchiatella Lab in fase di stallo ma noi non ci arrendiamo”

“Da oltre 3 mesi ci siamo occupati del tema del Macchitella Lab, chiedendo a gran voce agli attori principali di sedersi attorno ad un tavolo con l’obiettivo di trovare una soluzione per l’apertura della struttura dell’ex casa-albergo Eni. Nostro malgrado, nonostante gli incontri, le riunioni, i Consigli monotematici e i numerosi articoli

pubblicati dai quotidiani locali, ad oggi il progetto del Macchitella Lab si trova nuovamente in una fase di stallo: la struttura rimane chiusa e le possibilità di vedere l’avvio del progetto si affievoliscono”.

A scrivere è il gruppo di Generazipne Gela che non si arrende e annuncia le proposte che intende mettere in atto.

“Abbiamo deciso di metterci la faccia, organizzando, durante tutto il mese di Novembre 2023,diverse attività per sensibilizzare ancora di più la cittadinanza ad aderire al Manifesto per il Macchitella Lab.

Durante tutti i weekend di Novembre saremo presenti in Piazza Umberto I il sabato pomeriggio e presso i

Giardini Auriga di Macchitella la domenica mattina per informare la cittadinanza su che cosa è il Macchitella Lab e cosa rappresenterebbe per il territorio di Gela, nonché per raccogliere firme al fine di dare avvio al progetto.

La nostra volontà è quella di coinvolgere tutte le forze positive della città, partendo dalle Scuole, dalle Associazioni di Categoria e dai Club Services. Li contatteremo già a partire dai prossimi giorni e chiederemo loro di aderire ufficialmente e pubblicamente a questo Manifesto, non soltanto firmandolo in nome e per conto dell’ente, ma ipotizzando di organizzare insieme attività comuni. Il loro coinvolgimento è indispensabile

proprio per il ruolo sociale che queste realtà rivestono e per ciò che rappresentano per il territorio. L’obiettivo che vogliamo raggiungere è il superamento dell’ennesima fase di stallo, facendo sentire, questa

volta in maniera chiara, la volontà della città di Gela: il Macchitella Lab non è un progetto di alcuni, ma un

progetto di tutti e in quanto tale gli attori principali devono tenere conto del desiderio dei gelesi.

Se entro il 3 Dicembre 2023 non riceveremo certezza sulla data di apertura della struttura e il conseguente

avvio del progetto, le firme raccolte e le adesioni al Manifesto verranno consegnate alla stampa nazionale.

Siamo giovani gelesi che non hanno voglia di spegnere le luci su questo importante tema e ci adopereremo

affinché questa struttura possa divenire operativa nel minor tempo possibile”.