Consiglieri di minoranza “Sutera nel cuore”: “Il lupo perde il pelo ma non il vizio”

SUTERA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO: “I consiglieri di minoranza, a fronte dell’ennesimo atto illegittimo approvato dalla Giunta Comunale, hanno dovuto nuovamente diffidare l’amministrazione comunale ad annullare la delibera di Giunta n. 118 del 30 ottobre 2023 e al contempo invitare il Presidente del Consiglio a tutelare le prerogative dei Consiglieri Comunali. Si tratta della delibera con la quale la giunta comunale ha determinato l’indennità di funzione del Presidente del Consiglio Comunale e l’importo dei gettoni di presenza dovuti ai singoli Consiglieri Comunali. Si legge nella nota depositata dal Gruppo di minoranza l’8 novembre 2023 che l’art. 19, co. V, L. Regionale n. 30/2000 prevede espressamente che “Le indennità e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 1, possono essere incrementati o diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio”. Pertanto, con la delibera di Giunta n. 118 del 30 ottobre 2023 la Giunta Comunale ha esercitato un potere che nessuna norma attribuisce a detto organo. Certamente non si tratta di “opposizione burocratica” così come infondatamente definita da un membro dell’esecutivo nel corso dell’ultima seduta del Consiglio del 23 Ottobre 2023, ma di un corretto esercizio dei poteri di vigilanza e controllo sull’operato dell’Amministrazione. Quest’ultima, in quella occasione, ha dichiarato di non seguire alcun programma elettorale ma di “amministrare in itinere”. O, meglio, il suo unico programma è quello di criticare l’amministrazione precedente, contestualmente agendo in continuità con la stessa. Infatti, il Piano Triennale delle Opere Pubbliche approvato nella suddetta seduta consiliare risulta identico a quello approvato nel febbraio 2023 dall’Amministrazione Grizzanti. Ricordiamo che lo strumento di pianificazione delle opere pubbliche riflette le strategie di sviluppo che un’Amministrazione si prefigge di perseguire durante il suo mandato elettorale. Le vere vittorie e i miglioramenti sostenibili per le attività commerciali e l’industria turistica di Sutera richiedono un impegno costante e una visione politica a lungo termine. È evidente che l’Amministrazione guidata dalla signora Catania non si contraddistingue per dedizione costante o per una prospettiva politica a lungo raggio o forse ha semplicemente perso il contatto con la Musa che ha ispirato il programma elettorale. ( I Consiglieri di Minoranza, Carmela Alongi Nuccia Marina Malta Avv. Carmelo Salamone)