Caltanissetta piange la scomparsa di Eugenio, il parrucchiere che ha fatto scuola di stile per intere generazioni

Ha dedicato la sua vita alla bellezza delle donne. Ha pettinato intere generazioni di nissene, si è spento ad 83 anni Eugenio Giarratana uno dei parrucchieri più apprezzati della città, che ha fatto scuola di stile nel suo salone. Tanti i giovani che si sono formati sotto la sua attenta guida e che poi hanno spiccato il volo verso le proprie attività. Rispettato e amato da tutte le sue clienti e anche dalle generazioni successive. Ha pettinato nonne, mamme, figlie e nipoti. Ma l’amore più grande è stata la famiglia: la moglie Rosetta alla quale ha insegnato tutto e con la quale ha vissuto in simbiosi come nella vita così nel lavoro. E poi i due figli Salvatore e Alessandro per i quali ha lavorato incessantemente tutti i giorni della sua vita. Le idee, l’innovazione, la classe e l’eleganza sono sempre state la cifra distintiva di Eugenio che sapeva consigliare e indirizzare.

Troppi tanti gli aneddoti delle spose pettinate da lui, di come sapeva allentare la tensione del giorno più bello della vita di una donna ma anche di come le sapeva far sentire belle, uniche speciali e alla moda. Ironico, sorridente,lascia dietro di sé il ricordo di un modo differente di fare il parrucchiere, che era anche un amico, un confidente.

I funerali si celebreranno venerdì 3 alle 15,30 alla Regina Pacis.