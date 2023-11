Caltanissetta: il Comune cerca sponsor per la stagione teatrale e musicale del “Margherita”

La Direzione VII del Comune di Caltanissetta ha emanato un Avviso pubblico per la partecipazione alla procedura di sponsorizzazione della stagione teatrale 2023/2024 in programma al teatro comunale Regina Margherita.

Il cartellone della prossima stagione teatrale prevede dieci spettacoli divisi in 3 sezioni, inizierà il prossimo 25 novembre, dove andrà in scena “Seagull Dreams – I sogni del Gabbiano” e finirà il 25 febbraio 2024 con la “Tata Cettina. Storia dell’educazione del sud” di Diletta Costanzo.

È interesse del Comune di Caltanissetta – si legge nell’Avviso -, per garantire la buona riuscita della ”Stagione Teatrale 2023/2024 del Teatro Comunale Regina Margherita“ acquisire prestazioni logistiche e tecnico – specialistiche dall’esterno che assicurino, oltre che la buona organizzazione di ogni spettacolo, quel complesso know-how richiesto come necessario per tutte le attività prodromiche e strumentali al successo dello spettacolo in sé e all’evento come volano dell’economia locale. A tal fine la conclusione del/i contratto/i tende alla realizzazione o acquisizione a titolo gratuitodi interventi, servizi, prestazioni, beni o l’equivalente corrispettivo inerenti programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell’Ente. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti pubblici o privati, imprese individuali, associazioni, fondazioni, cittadini ed in generale chiunque, in ragione della propria attività si occupa di problematiche non in conflitto con l’interesse pubblico”.

Sono ammessi a partecipare coloro che siano in grado di assicurare i seguenti servizi: servizio sala; servizi connessi alla manutenzione del teatro; eventuale servizio di facchinaggio e assistenza alle compagnie; assistenza tecnica; servizi di pubblicità online a mezzo di varie tipologie di mass media; comunicazione e divulgazione; stampa e grafica di materiale pubblicitario; servizio di biglietteria; il pagamento diretto alle compagnie teatrali dei cachet, dei servizi logistici accessori e di singoli eventi e/o laboratori inseriti nel cartellone della stagione teatrale.

I soggetti interessati dovranno trasmettere la domanda tramite posta elettronica all’indirizzo: ufficio.sport@pec.comune.caltanissetta.it.

Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13:00 del 18 Novembre 2023.

L’Avviso pubblico integrale può essere consultato e scaricato dall’Albo pretorio online e dal sito web del Comune di Caltanissetta.