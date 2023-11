Caltanissetta, Festa d’Autunno: alla villa Amedeo giochi e divertimento per adulti e bambini

La villa Amedeo, per una mattinata, si è colorata delle sfumature dell’Autunno accogliendo una grande festa per grandi e piccini.

Un evento organizzato da dal Comune di Caltanissetta, dal Comitato di quartiere Provvidenza – San Giuseppe, da My Eap Academy e dall’associazione Naponos.

Sono state predisposte postazioni con un laboratorio artistico per disegni, truccabimbi, spazi per una foto ricordo e persino la merenda per soddisfare il palato.

Il programma prevedeva musica e anche dei giochi che hanno permesso ai concorrenti di potersi sfidare recuperando giochi del passato – come la corsa nei sacchi – che ancora oggi creano allegria e spensieratezza. Tra questi non potevano mancare la caccia al tesoro, la corsa dei sacchi, il salto della rana e il lancio della tappina.























“Una grande festa per la città” ha commentato il Sindaco Roberto Gambino che ha ringraziato per la perfetta riuscita dell’evento il Presidente del Comitato di quartiere Marco D’Arma e la consigliera comunale Federica Scalia e per il supporto la Croce Rossa Italiana e la Protezione Civile.

“Siamo riusciti a fare qualcosa di straordinario – ha commentato Marco D’arma -. In poco tempo siamo riusciti a mettere su un evento bellissimo, con tanti bambini e genitori che hanno affollato la Villa Amedeo come mai non si era visto prima. E per questo successo ringrazio chi mi ha affiancato in questa avventura”