Banco Alimentare e volontari in azione. Mussomeli sempre generosa

MUSSOMELI – In occasione della giornata Nazionale della raccolta alimentare del 18 nobembre 2023, la comunità mussomelese non si è tirata indietro ed ha risposto generosamente con le varie e numerose donazioni effettuate in tutti i supermercati di Mussomeli e Acquaviva, avvalendosi dei dinamici e motivati volontari che hanno dedicato il loro tempo per un servizio benefico a favore degli indigenti. Intanto, nella provincia di Caltanissetta, la raccolta ha registrato un incremento del 16% rispetto al 2022 con, Kg 23.102,20, pari 46.204 pasti. Da sottolineare che a Mussomeli Confraternite ed Associazioni, da due anni, hanno dato vita al Nuovo Banco Alimentare che per nel primo anno la sede operativa è stata approntata nei locali messi a disposizione dalla parrocchia “Cristo Re”; il secondo anno, invece, cioè il 2023, la sede ha trovato collocazione presso i locali siti in piazzale Mongibello, messi a disposizione dal Comune di Mussomeli, adeguatamente approntati e funzionali al servizio da espletare. Da ricordare che gli aderenti al Banco Alimentare, nello specifico, sono: la Misericordia e la Fratres, l’ Arciconfraternita della Madrice e le Confraternite di S. Enrico, San Giovanni e del Carmelo, l’associazione sportiva “Don Bosco” e la conferenza San Vincenzo de’ Paoli. Il servizio di consegna agli indigenti, già noti al Banco Alimentare, dei beni di prima necessità avviene una volta al mese con il relativo prelievo del carico mensile destinato a Mussomeli e ridistribuito ai destinatari.