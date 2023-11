Associazioni e Pro Loco Mussomeli: “camminata in rosso”. Invito a gridare NO alla violenza sulle donne.

MUSSOMELI – Si mobilitano la Pro LOCO, le Associazioni “Misericordia”, “Otre” e la “Croce Rossa Italiana, col patrocinio del Comune di Mussomeli, invitando tutti tutti a partecipare, domenica 26 novembre alle ore 15,30, all’incontro per gridare forte il “NO” alla VIOLENZA SULLE DONNE. E lo fanno con l’ormai nota e coinvolgente iniziativa di “Camina cu a musica” IN ROSSO, con raduno presso la sede della ProLoco (accanto l’ ingresso principale del Comune). “La scelta della data – chiariscono i promotori – non è stata casuale. Abbiamo scelto un giorno fattibile per tutti e che si avvicinasse al 25 novembre, giornata dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza di genere. Oggi più che mai, soprattutto dopo i recenti fatti di cronaca che ci hanno turbato non poco, sentiamo il bisogno e la necessità di far passare un messaggio forte, un messaggio per opporci a tutte le forme di violenza che, per la maggiore parte, hanno come vittime le donne. Dunque uomini, donne ed anche bambini, siete tutti invitati a trascorrere insieme un bel pomeriggio”. Coordinerà e animerà il percorso l’istruttore fitness Fabio Reina, attraversando parte del centro storico in direzione del Teatro Genco. Interverrà la psicologa Enza Piazza. La manifestazione si concluderà nella sede della Pro Loco con un rinfresco offerto dalla pasticceria “il Giullare”. I promotori ricordano che per motivi di praticità e per ottimizzare I tempi, sarebbe auspicabile fare pervenire tempestivamente i modelli di adesione che, comunque, potranno essere sottoscritti e consegnati anche prima dell’inizio della camminata..