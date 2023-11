“A Sommatino la cultura è morta”, appello a sindaco e istituzioni per un “Risorgimento culturale”

Nel nostro paese la Cultura Sociale è morta.

La lunga e perdurante assenza di occasioni e luoghi qualificati dove organizzare il sapere sociale e la libera crescita delle intelligenze, alla fine ha prodotto il disastroso stato sul quale si infrange la sete di conoscenza di un’intera comunità sensibile e pensante.

Dove è la società civile a Sommatino?

Dove si incontra?

Dove discute delle grandi questioni del nostro tempo?

Dove prepara lo sviluppo civico delle nuove generazioni?

Alla evidente e fin troppo nota crisi economica e occupazionale si è affiancata una silente, ma non meno grave, crisi delle coscienze e, forse, delle anime. Una duplice crisi che, dallo scoraggiamento e disincanto individuale, è arrivata sino allo smarrimento identitario pubblico e alla perdita del senso forte di appartenenza.

Tutto ciò reclama oggi, come non più prorogabile, un vero e proprio Risorgimento culturale che, attraverso una sistematica e rigorosa organizzazione dei processi di conoscenza diffusa (lettura, informazione, pubblico confronto etc.), ci salvi salvando il sapere sociale dal naufragio comunicativo e dall’isolamento esistenziale degli smartphon.

Rivendichiamo con forza e convinzione il diritto alla conoscenza pubblicamente organizzata.

Reclamiamo l’attenzione creativa degli amministratori e dei rappresentanti le istituzioni affinché si metta finalmente mano e testa a un vasto e radicale progetto unitario di formazione culturale diffuso.

Pretendiamo di essere soggetti di diritti e non meri destinatari di obblighi; di essere cittadini partecipi e consapevoli non sudditi indifferenti; di essere protagonisti dentro non ai margini o fuori dalla storia del nostro tempo e della nostra terra.

Per queste ragioni sinteticamente esposte SOLLECITIAMO gli organismi territoriali pubblici (Comune, Scuola, Forze dell’ordine etc.) a fissare con i sottoscritti un incontro/confronto operativo con

URGENZA al fine di costituire un organismo plurale e permanente dedicato alla costruzione di qualificate occasioni di crescita culturale.

L’indifferenza a questo appello non sarà perdonabile.

I nostri figli non ci perdoneranno.

Noi non ci perdoneremo.

Appello firmato da:

Calogero Chinnici

Filippo Falcone

Giovanni Indorato

Michele Ottaviano

Osvaldo Pappalardo

Luigi Pulci

Giuseppe Ruta

Salvatore Sciascia

Alberto Tricoli