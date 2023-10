Stranieri occupavano illegalmente dei locali. Polizia li denuncia e trasferisce al CPR di Caltanissetta

– La Polizia di Stato a Vittoria (Ragusa) con la collaborazione della Polizia Locale ha fatto sgomberare quattro stranieri di età compresa tra i 30 e i 62 anni che da tempo occupavano i locali abbandonati dell’ex cooperativa ‘Rinascita’ di via Bonetta.

I quattro, tutti di sesso maschile ed irregolari in Italia, sono stati denunciati per il reato di invasione di terreni o edifici. Gli agenti hanno inoltre notificato loro provvedimenti di espulsione con trattenimento nel Centro di permanenza per i rimpatri di Caltanissetta, dove sono stati portati.