Sicilia, On. Safina: “Domenica 22 roghi, resta alto il rischio incendi”

Una domenica di fuoco, quella appena trascorsa: 22 gli incendi in tutta la Sicilia.

L’onorevole Dario Safina, deputato regionale del PD all’ARS, lancia l’allarme sul possibile ritorno alle fiamme da parte dei “soliti” incendiari che già nel corso di questa stagione hanno messo in serio pericolo il patrimonio boschivo della Sicilia.

“Attualmente rimane in servizio un piccolo contingente di Forestali antincendio – precisa l’onorevole Safina – e questo a seguito della fine della campagna antincendio normata in Sicilia. Urge un’ordinanza immediata con la quale si possa aumentare il contingente di Forestali in servizio alla luce delle previsioni meteorologiche che vedrebbero un persistere delle condizioni climatiche inusuali per la stagione autunnale, con vento di Scirocco e temperature alte per buona parte della settimana appena iniziata”.

Il deputato regionale si rivolge all’assessorato regionale al Territorio e Ambiente e, soprattutto, al Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, “per emanare immediatamente una ordinanza in tal senso in modo da agevolare il controllo delle nostre montagne da parte degli operatori forestali”.

“Abbiamo già perso buona parte del prezioso patrimonio boschivo – afferma l’onorevole Safina – e non possiamo permetterci di agevolare, per mancate opportune decisioni, la mano criminale che potrebbe essere pronta a sfruttare le anomale temperature ottobrine per colpire a morte la Sicilia. Al Presidente Schifani, pertanto, chiedo celerità nell’emanare una apposita ordinanza al fine di rinforzare per qualche giorno ancora il contingente di Forestali in servizio in Sicilia”.