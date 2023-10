Sicilia, Manager sanità entro fine ottobre. On. Catania: “Plauso per la scelta del Presidente Schifani”

Concordo pienamente con quanto dichiarato dal Presidente Schifani in merito alla necessità di dotare entro breve tempo la sanità siciliana del nuovo assetto organizzativo che passa anche attraverso la nomina dei nuovi manager.



E’ evidente che le criticità da affrontare sono tante, a partire

dalle lunghe liste di attesa che ci sono state consegnate da due anni di pandemia, alla necessità di far fronte alle esigenze dei reparti ospedalieri e dei servizi territoriali

sempre più impoveriti dalla carenza di medici ed infermieri, alla necessità di dare piena attuazione agli investimenti

previsti nell’ambito del PNRR, fino ad arrivare alla

riorganizzazione o riapertura di interi reparti in linea con la

rete ospedaliera attuale.

Ed in questa ottica sono certo che il presidente Schifani

terrà conto – con la condivisione dei partiti di maggioranza

– della necessità assoluta di fare scelte su base meritocratica, privilegiando la nomina

dei migliori manager su piazza. D’Altro canto, la commissione selezionatrice

appositamente costituita, a cui era stato consegnato questo mandato, ha portato avanti

un minuzioso lavoro redigendo un elenco di manager ritenuti maggiormente meritevoli

e tra questi di certo ci saranno coloro che si sono piazzati per punteggio in cima alla

lista. Sono quindi certo, che il Presidente farà ricadere la scelta, prioritariamente, su

questi nel tentativo di avviare o continuare percorsi virtuosi per l’offerta sanitaria locale.

Le proposte di sorteggi mi sembrano più provocazioni utili ad alimentare il necessario

dibattito.