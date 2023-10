Sicilia, Caro Voli. Musumeci: “evitare che qualcuno si comporti da pirata”

“Abbiamo bisogno di puntare sul collegamento aereo non solo per il turismo che potrebbe trasformare la Sicilia nel primo polo attrattivo del Mediterraneo ma anche per la gente che vive in Sicilia o che in Sicilia deve recarsi”.

Lo ha detto a Brucoli il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci sulla polemica legata al caro voli in Sicilia. “Manca una seria politica europea sulle tratte sociali, non dico che bisogna viaggiare gratis – ha detto Musumeci – ma non e’ possibile legittimare che il costo di un biglietto aereo da Catania a Milano debba costare piu’ di Roma-New York.

Ed a Milano non si va solo per shopping ma per curarsi o per esigenze familiari. Il Governo mostra buona volonta’ senza rompere con le compagnie aeree ma dobbiamo evitare che qualcuno si comporti da pirata”.