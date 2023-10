Serie D. Solo pari per la Sancataldese 0-0 nel derby siciliano con il Licata

Pareggio per la Sancataldese nel derby siciliano con il Licata. Al Valentino Mazzola è finita 0-0 tra due squadre che si sono affrontate con estrema generosità e carattere.

Alla Sancataldese del neo tecnico Accursio Sclafani, dopo la vittoria di Portici si chiedeva una conferma in termini di vittoria. Alla fine è arrivato un pari che non è da disdegnare contro un Licata che s’è rivelato alquanto solidi e ben organizzato.

La Sancataldese, con il pari ottenuto oggi, sale a quota 4 in classifica nel girone I di serie D, frutto di una vittoria e un pari. C’è da dire che la Sancataldese ha giocato un buon match nel quale ha avuto qualche buona occasione, ma anche nel quale è stata brava a sventare alcune buone occasioni del Licata.

E ora, dopo il pari odierno, è già tempo di pensare al prossimo appuntamento infrasettimanale di campionato. Per la sesta giornata il 4 ottobre la Sancataldese affronterà fuori casa la Gioiese in un match anche qui alquanto delicato in termini di classifica, visto che i calabri sono fermi a quota 3 in classifica dopo 5 partite.