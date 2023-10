Scala dei Turchi, una targa sancisce il passaggio al comune di Realmonte

“Scala dei Turchi bene di tutti per gentile concessione”. È questa la frase che è stata inserita in una targa inaugurata oggi pomeriggio a Realmonte (Ag) e che sancisce il passaggio alla gestione pubblica della Scala dei Turchi. Nei giorni scorsi era stato stipulato un accordo tra l’ormai ex proprietario, che ha ceduto il bene gratuitamente, e il sindaco Sabrina Lattuca.

Si chiude così un lungo contenzioso legale per far tornare pienamente pubblico uno dei tratti di costa più famosi della Sicilia nel Mondo, meta di migliaia di turisti anche se chiuso ormai da alcuni anni per problemi di sicurezze, in vista di interventi di consolidamento e regimentazione degli accessi.