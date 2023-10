Riparte il Circolo dei Giovani Democratici di Caltanissetta: Francesco Mendola è il nuovo segretario

Riparte il Circolo dei Giovani Democratici di Caltanissetta con una nuova segreteria: Francesco Mendola Segretario, Najwa Fariki Presidente e Eugenia Campo e Cristiano Campione Vicesegretari.

Caltanissetta – Si è tenuto ieri il primo incontro organizzato dal Circolo dei Giovani Democratici di Caltanissetta presso il Moncada in cui si è formata la nuova segreteria. Grande partecipazione da parte di esponenti dei Giovani Democratici e del Partito Democratico.

Tra i presenti Fausto Terrana, Segretario Provinciale dei Giovani Democratici di Caltanissetta, l’Onorevole Provenzano, Marco Greco, Consigliere Comunale di Enna e gli esponenti del PD Giancarlo La Rocca, Carlo Vagginelli e Antonio Ferrante.

La nuova segreteria che vede Francesco Mendola come Segretario apre i lavori con un tavolo ed espone i 5 progetti con cui inizieranno a lavorare: la mozione TamponTax, gli aiuti umanitari per la guerra in Palestina, l’Aperidem, #Clsenzabarriere ed tavoli di lavoro sul benessere psicologico a scuola.

Il neosegretario Mendola commenta: “Si è finalmente rimesso in moto il circolo del capoluogo che ha le potenzialità per fare tanto bene nel corso del suo operato, tutto ciò grazie alla tenacia e la voglia di fare della nuova segreteria.” continua con: “La nuova segreteria ha tutti i requisiti per concretizzare tutte quelle idee e iniziative che sono uscite fuori durante i vari incontri, perché siamo tutti fermamente convinti che per riuscire ad arrivare ai nostri obiettivi si deve partire dai temi e dalle tematiche.”

D’altro canto la Presidente Fariki conclude con: “In un contesto come quello di Caltanissetta, diventa imprescindibile la costituzione di un circolo che lavori per la politica giovanile della nostra città che si riafferma non in grado di trattenere la sua parte pulsante.

Con impegno e determinazione, il Circolo dei Giovani Democratici di Caltanissetta si riafferma come un gruppo pronto a lavorare per i giovani e per la città di Caltanissetta.”