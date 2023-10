Nasce Sud chiama Nord per Caltanissetta: la presidente è Maria Noemi Passaro

Viene fondata a Caltanissetta l’associazione politica “Sud chiama Nord per Caltanissetta”, che si affilia al partito Sud chiama Nord.

Il Direttivo dell’associazione è composto da: Passaro Maria Noemi, responsabile della sua costituzione e nominata presidente, già attiva nel partito e candidata per il consiglio comunale (con il nome di Sicilia Vera) alle elezioni amministrative del 2019, dove ha superato il quorum e ha ottenuto il primo posto tra i non eletti. È stata anche presente alle recenti elezioni regionali siciliane, sostenendo il candidato alla presidenza dell’Ars Cateno De Luca, leader

del partito. Pirrello Salvatore ricopre il ruolo di Vice Presidente, mentre Lizio Francesco è il Tesoriere dell’associazione.

L’obiettivo dell’associazione è promuovere un’azione politica sul territorio basata su azioni concrete e sulla formazione di una classe politica competente, che amministri gli affari pubblici nell’interesse

esclusivo della comunità e del bene comune. Stanca della politica tradizionale che ha portato Caltanissetta in una situazione critica negli ultimi anni, Sud Chiama Nord per Caltanissetta si impegna

attivamente nella vita politica e amministrativa della città, difendendola da abusi e cattiva politica.

In collaborazione con tutti i cittadini interessati a migliorare la propria città, partecipa alla vita associativa con idee e iniziative.



L’associazione sarà presente alle prossime elezioni amministrative di Caltanissetta nel 2024 e sosterrà il partito anche per le elezioni europee. Sud chiama Nord per Caltanissetta intende costruire

un progetto politico comune che parta dai cittadini, organizzando una serie di incontri tematici con la comunità, nei quartieri e nei comitati, al fine di conoscere, affrontare e risolvere problemi e criticità. Promuoverà anche iniziative sociali e culturali, sostenendo lo sport, il teatro e così via.



Caltanissetta ha bisogno di molta attenzione e noi vogliamo essere protagonisti di un vero e proprio

cambiamento. Per farlo, abbiamo bisogno della partecipazione e del sostegno di tutti i cittadini, perché il territorio appartiene a loro e non alla politica, che deve essere solo uno strumento valido

per il bene collettivo, mai un fine. Il nostro impegno non si ferma qui, ma si estende anche alla promozione dell’occupazione e allo sviluppo economico del territorio. Vogliamo creare opportunità per i giovani e per le imprese locali, favorendo la nascita di nuove attività e valorizzando le risorse

presenti.



Inoltre, ci impegniamo a migliorare i servizi pubblici, garantendo un’adeguata assistenza sanitaria, educativa e sociale a tutti i cittadini. Siamo consapevoli che il cambiamento richieda tempo e sforzo,

ma siamo determinati a lavorare duramente per realizzare la nostra visione di una Caltanissetta migliore per tutti. Collaboreremo con i cittadini, ascoltando le loro esigenze e cercando soluzioni concrete ai problemi che affliggono la nostra città. Siamo pronti a metterci in gioco e a fare la

differenza.