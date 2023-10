Mussomeli, “Camina cu a musica…. in rosa…”. Centro storico movimentato dal… Fitness”

E’ stato un pomeriggio alternativo domenicale, quello del 22 ottobre 2023, dedicato alla sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori al seno. Davvero straordinaria la partecipazione all’evento “CAMINA CU A MUSICA IN ROSA…” , più di di 70, esattamente 77, che hanno invaso, gioiosamente, le vie e viuzze del centro storico, con le sue salite e le sue discese con i suoi balconi chiusi e case abbandonate. Tutti insieme, rigorosamente in rosa, per una camminata di sensibilizzazione per la prevenzione dei tumori al seno. La Pro Loco di Mussomeli, unitamente all’amministrazione comunale e alle associazioni partecipanti all’iniziativa, come gli amici della MNT, Fratres, Misericordia, UILDM, Oltre, si ritengono davvero soddisfatti dell’ ottima riuscita della manifestazione che, come già detto, è stata finanizzata alla sensibilizzazione alla prevenzione e lotta al tumore al seno… Ancora una volta sport, aggregazione, condivisione, salute, benessere, centro storico sono stati al centro dell’attenzione dei promotori che con spirito di abnegazione spendono le loro energie in favore della comunità per migliorarne le condizioni di vita con l’auspicio fi vedere migliorato l’ambiente, Vie e Viuzze del centro storico con le sue piazze, con le sue chiese, sono state attraversate in lungo e in largo per fare riscoprire situazioni ambientali che avrebbero bisogno di interventi e cura. Una camminata di circa due ore con l’istancabile istruttore Fabio Reina che ha condotto tutto il percorso con i ritmi degli esercizi del fitness. Sport, salute, benessere solidarietà. Il senso dell’iniziativa domenicale del 22 ottobre 2023 che ha visto insieme le Associazioni di Mussomeli. I doverosi ringraziamenti sono andati alla dottoressa radiologa Daniela Noto Castagnino, Marco Pintavalle, l’istruttore fitness Fabio Reina, l’assessore Jessica Valenza, l assessore Seby Lo Conte, le associazioni aderenti, i volontari della Croce Rossa e della Misericordia per il loro costante supporto per tutta la durata della camminata. Oggi pomeritto, intanto, 23 ottobre alle 16,30 nel Palazzo Sgadari Incontro su prevenzione e cura tumori alla mammella.