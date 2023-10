MF Italian legal Ranking, lo Studio Cuva vincitore per il Diritto Fiscale

MILANO (ITALPRESS) – Si è tenuta all’Hotel Melià di Milano la serata di premiazione dell’Italian Legal Ranking City Edition 2023, promosso da Milano Finanza e Class Editori, durante la quale sono stati onorati i migliori studi e professionisti legali secondo la ricerca elaborata dal centro studi di PBV Monitor.

Per la practice Diritto Fiscale ha vinto il premio per l’Area Sud-Isole lo studio legale palermitano di Angelo Cuva, docente di Diritto Tributario nell’Università di Palermo e vicepresidente dell’Unione nazionale camere avvocati tributaristi.

L’evento organizzato da Class Editori con i suoi media, dedicato interamente agli studi legali e ai General Counsel delle aziende italiane, è diventato il punto di riferimento per la professione grazie anche all’attiva collaborazione con la Legal Week di New York. Protagonisti sono stati gli studi e gli avvocati che si sono distinti per l’attività svolta sul proprio territorio nel periodo 2022/2023, sulla base del ranking a cura di PBV Monitor.

