Mazzarino. Per la nomina del Cardinal Artime, Valerio Martorana tra gli invitati in rappresentanza degli Exallievi di Don Bosco

MAZZARINO. In occasione del Concistoro tenuto da Papa Francesco nella giornata di domenica 30 settembre presso il sagrato di piazza San Pietro, durante il quale il Rettore Maggiore dei Salesiani, don Angel Fernandez Artime, ha ricevuto il titolo di “Cardinale di Santa Romana Chiesa”, il mazzarinese Valerio Martorana, componente della Presidenza mondiale degli Ex allievi di Don Bosco e Regionale per l’Europa ed il Medio Oriente, è stato invitato a presenziare ed a festeggiare con la Comunità Salesiana della Sede Centrale per lo storico evento.

“Ho portato i saluti di tutti gli Exallievi di Don Bosco al nostro amato Rettor Maggiore – ha affermato Valerio Martorana – perché è la prima volta che un Successore di Don Bosco viene creato cardinale. Noi siamo certi, come Exallievi, che la Chiesa ha bisogno del profumo di Don Bosco per la sua opera evangelizzatrice in tutto il mondo. E’ stato un momento di grande festa vissuto in famiglia “.

Don Artime ha celebrato la sua prima messa da Cardinale nella giornata di domenica 1 ottobre presso la Basilica del Sacro Cuore in Roma. La delegazione degli Ex allievi di Don Bosco era rappresentata anche da Bryan Magro, Presidente mondiale; Angel Gudina, già segretario mondiale ed attualmente alla Procura missionaria di Madrid ed Alessandro Pensabene, responsabile giovani per l’Europa.