Maltempo: Coldiretti, colture ingannate dal caldo: è allarme tra gli agricoltori

E’ allarme delle campagne dove le coltivazioni ingannate dall’ autunno caldo sono piu’ sensibili al maltempo e al brusco abbassamento delle temperature. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’allerta meteo in molte regioni per temporali forti e rischio idrogeologico. A rischio le colture che per il caldo hanno prolungato la stagione – spiega la Coldiretti – dalle melanzane ai peperoni, dalle zucchine ai cetrioli, mentre sono ancora in corso le raccolte del mais e del riso ed e’ appena iniziata quella delle olive con il centro nord che ha gia’ perso un terzo della produzione.

Nei frutteti – sottolinea Coldiretti – si teme per gli agrumi, dalle arance ai mandarini, per mele e pere che sono in piena fase di raccolta e per le produzioni di cachi e kiwi dove una grandinata puo’ devastare il lavoro di un intero anno.

Siamo di fronte – continua la Coldiretti – ad una evidente tendenza alla tropicalizzazione con una piu’ elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal caldo al maltempo con effetti devastanti. Il risultato – sottolinea Coldiretti – e’ che il 2023 si classifica come l’anno nero dell’agricoltura italiana con danni che superano i 6 miliardi di euro a causa di nubifragi, tornado, bombe d’acqua, grandinate con esplosioni di maltempo violento intervallato da ondate di calore africano. Si registra quest’anno – spiega Coldiretti – un taglio del 10 per cento della produzione di grano, del 60 per cento per le ciliegie e del 63 per cento delle pere mentre il raccolto di miele e’ sceso del 70 per cento rispetto allo scorso anno, secondo l’analisi Coldiretti e si e’ verificato un calo anche per il pomodorosi