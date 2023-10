“L’Italia vincente, un anno di risultati”, convegno di Fratelli d’Italia domenica 22 ottobre al Centro Abbate di Caltanissetta

Il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Caltanissetta, rappresentato da Fabiano Lomonaco, comunica che domenica 22 ottobre, alle ore 9.30, presso il Centro Culturale Polivalente Michele Abbate di Via Sant’Averna, 234 a Caltanissetta si svolgerà un momento di confronto, a un anno dall’insediamento del Governo Meloni, dal titolo “L’Italia vincente, un anno di risultati”

L’incontro coinvolgerà la deputazione nazionale e regionale della Sicilia Occidentale di Fratelli d’Italia.

Nel capoluogo nisseno saranno presenti:

Raoul Russo — Senatore

Carolina Varchi — Deputato

Alessandro Aricò assessore regionale alle infrastrutture

Francesco Scarpinato assessore regionale all’identità siciliana e beni culturali

E i deputati regionali: Giuseppe Catania, Nicola Catania, Fabrizio Ferrara, Marco Intravaia e Giusy Savarino.

Il convegno, dopo i saluti del Coordinatore Regionale Giampiero Cannella e di quello Provinciale Fabiano Lomonaco, proseguirà con una serie di interventi, moderati dalla giornalista Ivana Baiunco, in cui le deputazioni regionali e nazionali evidenzieranno i progetti e le attività svolte dal partito e dai governi nazionali e regionali, con una chiara visione prospettica dei programmi da porre in essere.

L’incontro prevede alle ore 11:00 l’intervento, in video collegamento, con il presidente del Consiglio e leader del partito Giorgia Meloni.

Lo scrivente invita tutto coloro che si riconoscono nei valori di Fratelli d’Italia ad essere presenti per vivere un importante momento di politica.

Il Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia

Fabiano Lomonaco