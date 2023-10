Legambiente Caltanissetta: venerdì “curiamo e puliamo il mondo” partendo dal Quartiere Angeli

Legambiente Caltanissetta invita la cittadinanza a contribuire e partecipare all’evento “Puliamo il mondo” venerdì 6 ottobre.

Si tratta di un’iniziativa che viene promossa in tutta l’Italia e coordinata dalle singole associazioni territoriali.

A Caltanissetta è stato scelto al Quartiere Angeli.

Venerdì 6 ottobre, dalle ore 9, i volontari si sono dati appuntamento in via Angeli nelle pertinenze dell’ex bocciodromo e dell’orto sociale.

L’evento è stato organizzato da Legambiente e Sicilia Munnizza Free con il Patrocinio del Comune di Caltanissetta, il MIUR, l’istituto comprensivo “V. Veneto”, Slow Food Caltanissetta e Dusty Caltanissetta.

Il programma prevede la divisione in gruppi di lavoro, la raccolta differenziata dei rifiuti, la realizzazione di un orto a servizio del vicino istituto comprensivo “Vittorio Veneto” (nella foto un piccolo progetto curato all’interno dei cancelli della scuola) e la raccolta straordinaria di ortaggi da donare alle famiglie con difficoltà economica.

Non è la prima volta che Legambiente si avvicina a questo quartiere che, più di tanti altri della città, necessita di una maggiore cura e attenzione. La promozione dell’orto, simbolo di rinascita dopo un’amorevole cura, vuole essere un segno di un aiuto tangibile e simbolico. Un invito al resto della cittadinanza a tendere la mano verso il prossimo in difficoltà o al quartiere degradato e un incoraggiamento a chi non deve mai abituarsi a vivere nel “grigio” ma andare alla ricerca di tutti i colori dell’arcobaleno.

Tutti coloro che vorranno contribuire per curare la propria città e contribuire a dare un segnale di civiltà e un esempio di rispetto per l’ambiente potranno unirsi ai volontari presentandosi all’appuntamento.