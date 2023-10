Il musicista deliano Valerio Palumbo idoneo per l’orchestra del Teatro Massimo di Palermo

Valerio Palumbo, musicista originario di Delia ma residente a Caltanissetta, dopo un’accurata selezione condotta da professori d’orchestra, è risultato idoneo per entrare come aggiunto prestigiosa orchestra del Teatro Massimo di Palermo.

Il trombettista ha già all’attivo partecipazioni celebri in orchestre nazionali quali l’Accademia di Santa Cecilia e l’orchestra del teatro Lirico di Spoleto. Una fiorente attività concertistica che Valerio Palumbo aveva temporaneamente sospeso per poter restare più vicino alla sua famiglia e al suo territorio.

Nel capoluogo nisseno è molto conosciuto per essere, dal 2019, presidente dell’Associazione Musicale San Pio X e Maestro della stessa insieme alla moglie Giusy Tumminaro. Valerio Palumbo ama suonare e condividere la sua arte non soltanto agli spettatori che ascoltano i concerti ai quali prende parte ma anche come docente trasmettendo questa passione alle nuove generazioni.

Palumbo, infatti, insegna la disciplina della “Tromba” nella scuola nell’Istituto comprensivo M.L. King di Caltanissetta plesso Pietro Leone.

“Sono orgoglioso di aver ottenuto questo prestigioso incarico” ha commentato il musicista sottolineando che quella del Massimo è la tappa di una carriera che vuole continuare a portare avanti cercando di lastricarla di successi. Un messaggio che ha sempre provato a infondere ai suoi alunni e del quale, da oggi, ricomincerà a farne tesoro.