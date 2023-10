Giornate FAI d’Autunno: Apprendisti “Ciceroni” del Mottura alla Miniera Trabia-Tallarita

Si è svolta oggi, 13 Ottobre 2023, l’inaugurazione dell’iniziativa “Giornate FAI d’Autunno” anche al parco minerario “Trabia Tallarita” di Sommatino-Riesi.

Protagonisti attivi per l’intera mattinata sono stati gli studenti della classe VA ad indirizzo C.A.T. articolazione Geotecnico dell’I.I.S.S. “Sebastiano Mottura” di Caltanissetta diretto dalla prof.ssa Laura Zurli.

I “geotecnici” del Mottura hanno dimostrato grande sapienza e conoscenza durante la giornata di anteprima riservata alle scuole dei Comuni limitrofi di Riesi e Sommatino.

L’ azione istruttiva è inserita nell’ambito delle attività PCTO, alle quali l’istituto Mottura attribuisce grande valore formativo e considera come occasioni formative e opportunità stimolanti da proporre ai discenti.

In qualità di “Apprendisti Ciceroni” gli studenti, dopo aver partecipato ad un periodo di formazione per complessive 9 ore, si sono organizzati in sottogruppi e hanno collaborato per presentare la storia e le vicissitudini della miniera in questione.

Tra di loro c’è stato chi ha accolto e guidato le classi, chi si è occupato della spiegazione dei minerali presenti all’interno del museo, chi ha mostrato e presentato il “motore” nella stanza adibita all’allocazione di esso e chi ha illustrato il valore e l’importanza degli strumenti, degli usi e dei costumi che venivano scelti per svolgere al meglio l’attività.

L’adesione all’iniziativa è stata fortemente voluta dalla dirigente scolastica che ha condiviso con il Tutor PCTO della classe, Prof. Pasquale Mastrosimone, e il Prof. Francesco Calabrese, il valore formativo di tale esperienza.

Presente all’incontro anche la Prof.ssa Falconeri, tutor esterno per la delegazione FAI di Caltanissetta.

Grazie al FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) il Museo della Miniera Trabia Tallarita vivrà tre giorni di attività intense. È stata sicuramente azzeccata la scelta di inaugurare tale iniziativa coinvolgendo gli studenti di una struttura scolastica che rappresenta la storia dell’industria mineraria.



I “geotecnici” del Mottura saranno impegnati, nel corso dell’anno scolastico, in attività di PCTO che li vedranno operare con la Società Webuild (Build UP) e con altre società ed imprese operanti nel settore delle costruzioni, della depurazione delle acque e del controllo dell’ambiente.