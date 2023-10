Eccellenza. Nel girone A non mollano Athletic Palermo e Mazara 46; diversi ex Nissa protagonisti in altre squadre

Nel girone A di Eccellenza, dopo la vittoria della Nissa nell’anticipo di ieri nel big match esterno contro la Pro Favara, è arrivata la risposta dell’Athletic Palermo che ha espugnato un campo difficile come quello di Sciacca battendo l’Unitas Sciacca 1-2.

ex allenatore nissa Bognanni

Al gol palermitano di Caronia dopo 5 minuti del primo tempo, è seguito, ad inizio ripresa il raddoppio con Graziano. Il saccense Di Mercurio nel finale ha tentato di rimettere in carreggiata l’Unitas Sciacca che, dunque, nonostante abbia una signora squadra, resta attardatissima in classifica con appena 3 punti.

Dunque occhio all’Athletic Palermo che condivide il primato con la Nissa nel girone A di Eccellenza, senza dimenticare un altro osso duro come il Mazara 46. A Trapani, contro l’Accademia, erano andati sotto ad inizio ripresa con la rete di Barraco, ma l’hanno ribaltata con una tripletta dello scatenato ex centravanti della Nissa Ortiz che ha messo a ferro e fuoco la difesa dei trapanesi. Il Mazara 46 ha ora 10 punti ed è ad un tiro di schioppo dal duo di testa Nissa – Athletic Palermo.

Dietro la Pro Favara, ferma a quota 7, c’è la rivelazione di questa prima fase del campionato, e cioè la Supergiovane di Castelbuono. La squadra, che è allenata dall’ex tecnico della Nissa Angelo Bognanni, è ancora imbattuta in campionato ed ha conquistato 6 punti. Oggi ha conquistato il pari 1-1 su un campo ostico come quello del Mazara con un gol messo a segno da un altro ex Nissa come Giulio Pardo.

L’ex Nissa Giulio Pardo

Sempre a quota 6 c’è un’altra nobile del calcio dilettantistico siciliano come la Folgore di Castelvetrano che oggi ha imposto il pari 0-0 ai palermitani dell’Aspra e che è pure imbattuta in campionato avendo totalizzato fin qui 3 pari e una vittoria.

A quota 5 in classifica c’è un tris di squadre formato da Aspra, Castellammare Calcio 94 (che ha perso 1-0 con il Casteldaccia) e Accademia Trapani, mentre a quota 4 in classifica troviamo altre due palermitane come l’Oratorio San Ciro e San Giorgio di Marineo e il Don Carlo Misilmeri. Il primo ha battuto con un netto 5-0 il Fulgatore conquistando la sua prima vittoria in campionato, il secondo ha pareggiato 1-1 con il Geraci, prossimo avversario della Nissa domenica prossima al “Tomaselli” e ultimo in classifica con un punto conquistato proprio contro il Don Carlo Misilmeri.

A tre punti un altro tris di squadre come Casteldaccia, Unitas Sciacca e Fulgatore, mentre chiudono la classifica il Mazara e il Geraci con un punto.