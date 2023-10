È morto Matthew Perry, per la star di “Friends” si ipotizza un arresto cardiaco

Matthew Perry, noto per aver prestato il volto a Chandler Bing per dieci anni nella popolare serie tv “Friends”, è morto all’età di 54 anni. L’attore statunitense è stato rinvenuto senza vita dal suo assistente nella vasca idromassaggio della sua abitazione di Los Angeles.

Come riferisce “TMZ”, i soccorritori sono accorsi sul posto dopo aver ricevuto una chiamata per un arresto cardiaco. Al momento, l’ipotesi più accreditata è che Matthew Perry sia morto per annegamento.

Sulla scena non sono state trovate droghe. Matthew Perry è apparso in 234 episodi della sitcom anni ’90 “Friends” a cui deve la sua fama e in cui ha recitato al fianco di Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Lisa Kudrow e Matt LeBlanc.

La dipendenza dall’alcol

L’attore statunitense ha cominciato ad avere problemi di alcolismo a 24 anni, dopo essere entrato nel cast di “Friends”. Lui stesso ha rivelato di essere arrivato a pesare meno di 60 chili e di assumere fino a 55 pillole di Vicodin al giorno rischiando la morte a causa di questa dipendenza.

Nel 2018, subì infatti una perforazione gastrointestinale provocata proprio dall’uso estremo di oppiacei. A stargli vicino fu Jennifer Aniston. “Mi disse ‘sappiamo che stai bevendo’ – raccontò – Immagina quanto sia stato spaventoso quel momento. Lei è stata quella che si è fatta sentire di più. Le sono molto grato per questo”. L’attore ha cercato più volte di disintossicarsi chiudendosi in una rehab.

Fonte: Perizona.it