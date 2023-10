Scuole chiuse per il troppo caldo. Il sindaco di Cefalù (Palermo) Daniele Tumminello ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado nel territorio comunale per la giornata di domani. La decisione arriva per tutelare la salute degli studenti, in virtù della grande ondata di caldo che sta investendo la Sicilia.