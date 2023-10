Caltanissetta, Trofeo Nazionale Circuiti Cittadini di Karting: una domenica all’insegna dell’adrenalina

Dopo le prove libere di sabato pomeriggio tra via Salvo D’Acquisto, via Aldo Moro, via Togliatti e via Turati oggi, domenica 8 ottobre 2023, si svolgerà a Caltanissetta il Trofeo Nazionale Circuiti Cittadini di Karting – VII Prova Area Sud.

L’evento, realizzato in collaborazione con il Comune di Caltanissetta e la Federazione Sicilia Karting vedrà la partecipazione dell’azienda nissena Cryogiam srl.

Le 8 le categorie si alterneranno nel circuito cittadino di 835m denso di curve, rettilinei e gimkane. Una competizione nazionale ricca di emozioni e adrenalina che ha fatto definire il Trofeo “La Montecarlo dei kart”.

Le iscrizioni e le verifiche sportive inizieranno alle ore 8.00 e la bandiera al “via” sventolerà per i piloti impegnati nelle prove ufficiali di allenamento (dalle ore 9.00) e le prove ufficiali cronometrate (alle ore 11.00 alle 12.30).

Dopo la pausa pranzo, dalle 14.30 alle 18.30, si terranno le finali alle quali seguiranno, alle 19, le premiazioni dei vincitori delle rispettive categorie in gara.

Durante le prove e lo svolgimento della gara il circuito sarà interdetto agli automobilisti ma, in caso di necessità, sarà possibile transitare all’interno nelle pause tra le varie partenze.

Per vedere l’intervista realizzata durante la giornata di prove guardare la pagina Facebook de “Il Fatto Nisseno” o seguire il link https://fb.watch/nx8ua8m4Fz/