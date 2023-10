Caltanissetta, Rossella Di Rocco è la segretaria provinciale dei Liberalsocialisti per l’Italia

Espletate le consultazioni con il gruppo dirigente provinciale e regionale, la Segreteria Nazionale dei liberalsocialisti per l’Italia, con una lettera a firma del Segretario Antonino Distefano ha provveduto alla nomina della Dottoressa Rossella Maria Pia Di Rocco, quale Segretaria della Federazione provinciale del partito.

La Dottoressa Rossella Di Rocco è una neofita della politica e la sua nomina ha suscitato parecchi “rumor” specie a Mazzarino dove risiede.

Con questa nomina i liberalsocialisti per l’Italia continuano nel radicamento territoriale con donne e uomini giovani come a voler confermare che il partito del socialismo, il più antico in assoluto, può oggi materializzarsi come il partito più giovane, in forza dei tanti giovani e delle tante donne che vi aderiscono.

Alla Dottoressa Di Rocco sono giunte le felicitazioni del Segretario nazionale e di molti dirigenti.